V ognju uničeni gospodarsko poslopje, sončna elektrarna in kmetijski stroji

V naselju Belovo v občini Laško je v petek zvečer zagorelo gospodarsko poslopje na domačiji, kjer pridelujejo ajdo. Ogenj je poslopje uničil, zagoreli so tudi sončna elektrarna, kmetijski stroji in večja količina ajde, je poročal Radio Slovenija. Na Policijski upravi Celje so za STA pojasnili, da vzrok požara še ni znan, saj ogled kraja še poteka.

Po poročanju Radia Slovenija je na domačiji, kjer pridelujejo ajdo, zagorelo okoli 19. ure. Ogenj je kljub hitremu posredovanju domačih gasilcev objekt popolnoma uničil, zagorelo je tudi več kmetijskih strojev, večja količina ajde in sončni paneli, ki so bili pritrjeni na strehi.

Lastnik poslopja in njegovi trije sinovi so se pri reševanju premoženja nadihali dima in so potrebovali nujno medicinsko pomoč, eden od njih je dobil tudi opekline rok, navaja radio.

Tomaž Žagar iz Prostovoljnega gasilskega društva Sedraž je za radio pojasnil, da je bil požar zelo zahteven, saj je šlo za skladišče gospodarskih strojev, na strehi je bila sončna elektrarna, pod njo pa tudi kocke sena, pnevmatike in drva, tako da je bilo veliko goriva. Nekaj strojev jim je uspelo rešiti, večina pa jih je zgorela, je pojasnil. Po njegovih besedah jim je uspelo požar pogasiti v dveh urah in pol.

V intervenciji je sodelovalo 68 gasilcev s 14 vozili, ki so preprečili, da bi ogenj zajel tudi stanovanjsko hišo, še navaja Radio Slovenija.

Na Policijski upravi Celje so za STA pojasnili, da so na kraj požara v petek zvečer poleg gasilcev odšli tudi policisti. Vzrok požara po njihovih navedbah še ni znan, saj so policisti Policijske postaje Laško in kriminalisti Policijske uprave Celje ogled požara lahko začeli šele danes dopoldan in ogled še poteka.