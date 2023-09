V policiji zaposlena oseba v okolici Sevnice zbila pešca

V prometni nesreči na območju Sevnice je v soboto okoli 7.30 vozilo zbilo pešca, ki je bil v trku huje poškodovan. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je za volanom sedela oseba, zaposlena v policiji, zato je postopek prevzel posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva.

Hudo poškodovanega pešca so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju, so dodali na PU Novo mesto. Drugih podatkov zaradi varstva osebnih podatkov in zaradi poteka preiskave niso posredovali.

Po neuradnih informacijah POP TV je sicer za volanom sedela direktorica Policijske uprave Kranj Melita Močnik, rojena v Brežicah, ki je vodenje policijske uprave prevzela 29. marca 2021. Močnikova je diplomirala na pravni fakulteti, v policiji pa se je zaposlila leta 1998.