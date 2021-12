V požaru na jugu Londona umrli štirje otroci

V požaru v hiši v kraju Sutton južno od Londona so včeraj zvečer umrli štirje otroci. Londonska policija in gasilci so danes sporočili, da so otroke sprva rešili iz pritličja hiše, jih oživljali in odpeljali v dve bolnišnici, kjer pa so jih razglasili za mrtve, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po prvih domnevah so si bili otroci v sorodu.

Predstavnik policije Rob Sheperd je sporočil, da so v mislih z družino in prijatelji otrok. Podobno so sporočili gasilci. »To je nesreča, ki nas je pustila globoko užaloščene,« je povedal predstavnik gasilcev Andy Roe.

Vzrok požara, ki je izbruhnil v četrtek okoli 19. ure po lokalnem času, za zdaj še ni znan. Na terenu je bilo osem gasilnih vozil in okoli 60 gasilcev, ki jim je uspelo pogasiti požar v malo več kot eni uri.