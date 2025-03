V požaru na območju Most umrl 48-letni moški

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da je ponoči v obsežnem požaru v enem izmed pritličnih stanovanj večstanovanjske stavbe na območju Most umrl moški. Gasilci so požar pogasili in omejili, da se ni širil naprej. Skupaj s policisti so iz stavbe evakuirali stanovalce.

V stanovanju, v katerem je zagorelo, so na zaprtem balkonu našli truplo 48-letnega moškega, ki je po prvih podatkih umrl zaradi posledic požara, v stanovanju pa je domnevno prebival sam.

Druge osebe v dogodku niso bile poškodovane, stanovalci stavbe so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja. Vzrok za nastanek požara v stanovanju, ki je bilo uničeno v celoti, še ni znan in je predmet nadaljnjega zbiranja obvestil, ogleda kraja dejanja in kriminalistično-forenzične preiskave.

O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.