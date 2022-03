V požaru v Kopru umrl 54-letnik

Sinoči okoli 21.48 so koprske policiste obvestili o poku in požaru v večstanovanjskem objektu na Ulici II. Prekomorske brigade v Kopru.

Gasilci so iz stavbe evakuirali 18 oseb. V enem izmed stanovanj so našli pokojnega 54-letnega moškega. V stanovanju je bil še 83-letni moški, ki so ga odpeljali v bolnišnico.

Vzrok požara za enkrat ni znan, so navedli na koprski policijski upravi.