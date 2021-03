V preiskavi trgovine z ljudmi aretiran tudi občinski svetnik SDS

Na mariborski policijski upravi so danes potrdili, da so kriminalisti in policisti v sredo popoldne in zvečer na njihovem območju izvajali zaključne aktivnosti dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave s področja organizirane kriminalitete. Po poročanju časnika Večer so preiskovali nočni klub v Šentilju, domnevno zaradi trgovine z ljudmi.Podrobnosti uradno niso znane. Z mariborske policijske uprave so danes sporočili le, da je pri aktivnostih sodelovalo 90 kriminalistov in policistov, kriminalistično preiskavo pa usmerja Specializirano državno tožilstvo. »Zaradi interesa preiskave bodo podrobnejše informacije javnosti posredovane v prihodnjih dneh,« so navedli.Časnik Večer poroča, da so preiskave potekale v nočnem klubu Tropicana v Šentilju, v katerem se je domnevno več let odvijala trgovina z ljudmi. Policisti so po podatkih Večera aretirali pet osumljenih, tudi šentiljskega občinskega svetnika SDSin najemnika lokalaKlub Tropicana je uradno ponujal erotični ples, neuradno in s plačilom pod mizo pa predvsem spolne storitve, še piše časnik.Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je zagrožena kazen od enega do deset let zapora, v primeru hudodelske združbe pa od treh do 15 let zapora.