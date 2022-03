V prometni nesreči v Banjaluki umrl slovenski konzul

V Banjaluki se je v torek zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl slovenski državljan. Po poročanju časnika Nezavisne novine je v prometni nesreči umrl vodja slovenske konzularne pisarne v Banjaluki Marjan Ristić.

V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila golf, ki ga je vozil 23-letni Sergej Miljković, in 62-letni pešec Marijan Ristić, državljan Slovenije, so po poročanju časnika sporočili iz banjaluškega okrožnega tožilstva. V nesreči je Ristić izgubil življenje, so sporočili.

»Ravno ta odsek ceste je nam, Banjalučanom, že dolgo znan kot nevaren, na to redno opozarjamo mestne oblasti in tam policija pogosto meri hitrost z radarjem. To je razmeroma ravna cesta z blagim zavojem, v teh dneh je prašna in na gladkem asfaltu pri preveliki hitrosti hitro koga odnese s ceste. Pred kratkim je nekoga odneslo v ob pločniku parkiran avtomobil, takrat se je nesreča končala brez poškodovanih. V tem primeru je šlo za mladega in neizkušenega voznika, ki doslej ni imel opraviti s policijo in, kolikor mi je znano, ni bil vinjen. Sprehajalcu je z veliko hitrostjo pripeljal za hrbtom, odneslo ga je čez kolesarsko stezo na pločnik in je zadel človeka. Iz bližnjega lokala je pritekla zdravnica, ki se je ravno takrat znašla tam, tudi reševalno vozilo je prišlo na prizorišče razmeroma hitro, a očitno se ponesrečencu ni dalo pomagati,« nam je povedal banjaluški novinar Goran Rosić.

Tožilstvo je odredilo izvedbo vseh potrebnih preiskovalnih dejanj in ukrepov ter izvedenstva za ugotovitev vseh okoliščin prometne nesreče, odrejena je bila obdukcija trupla pokojnega, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino Republike Srbske.