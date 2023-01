V Radovici 38-letnik umoril 61-letnico, nato sodil še sebi

Iz novomeške policije postaje so sporočili informacije o novi družinski tragediji. Metliški policisti so včeraj, ko so se odzvali na obvestilo občanov, da se jim 61-letna znanka iz Radovice ne javlja na telefon, ob prihodu na kraj v garaži našli obešenega moškega, v prostorih hiše zraven pa mrtvo žensko.

Primer so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave, ki so ugotovili, da gre za 61-letnico in 38-letnika, ki sta v sorodstvenem razmerju in sta živela na istem naslovu. Po prvih ugotovitvah ogleda, kot navaja PU Novo mesto, je 61-letnica umrla nasilne smrti, 38-let star moški pa se je obesil, znakov nasilja pri njem niso odkrili. Med pregledom prostorov so našli še dva mrtva psa in dve mrtvi mački.

Ogled kraja so kriminalisti zvečer prekinili in ga nadaljevali v petek zjutraj. Med nadaljevanjem ogleda so zasegli oster predmet, s katerim je 38-letnik domnevno zadal smrtne poškodbe pokojni 61-letnici. Našli pa so tudi poslovilno pismo.