V Sloveniji lani umorjenih 11 moških in šest žensk

V minulem letu je bilo v Sloveniji umorjenih 17 ljudi, 11 moških in šest žensk. V družinskih tragedijah je umrlo sedem ljudi, pet žensk in dva moška. O najbolj tragičnih primerih so kronisti poročali iz Škofje Loke in Ljubljane, kjer sta otroka ubila svojega starša.

Desetega januarja je 17-letni Škofjeločan policistom sporočil, da je vzel življenje svoji materi. »Bili so kriki, sprva sem mislila, da se mulci nekaj derejo,« je pozneje šokirana pripovedovala ena od sosed. »To je bila navzven zelo srečna družina. Seveda so, tako kot vsaka, imeli svoje težave, ampak nikoli si nisem mislila, da bi se končalo tako, kot se je.«

Pripomnila je, da je bil fant vedno zelo »v redu«, prijazen, neproblematičen, športnik. Zakaj in kako se je zgodilo, ni znano, s kranjske policijske uprave so skopo sporočili le, da je smrt ženske posledica kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi 17-letnik svojo mater večkrat zabodel z nožem.

V Sloveniji je bilo lansko leto umorjenih 17 ljudi. Kakšna je usoda mladoletnih morilcev, sodišče ne razkriva. Vojna med črnogorskima klanoma udarila tudi v Sloveniji.

Obseden z islamskim fundamentalizmom

Druga družinska tragedija, v katero je bila vpletena mladoletna oseba, se je 7. julija zgodila v Šmartnem ob Savi v Ljubljani. Tudi v tem primeru so bili policisti pri obveščanju javnosti redkobesedni: »Oseba je z ostrim predmetom porezala drugo osebo. Žrtev kaznivega dejanja je kljub hitri zdravniški pomoči zaradi hudih poškodb nekaj ur po dogodku umrla.«

Petnajstletnik naj bi z nožem umoril svojega očeta. »Slednjega sem poznal kot marljivega in pridnega človeka,« je povedal eden od prebivalcev naselja. Fant pa naj bi se po njegovih besedah držal bolj zase, a po kraju se je po zločinu šušljalo, da naj bi bilo le vprašanje časa, kdaj bo storil kako neumnost. Umor se je zgodil v stari slovenski družini, toda, tako je povedal eden od znancev družine, otrok naj bi bil obseden z islamskim fundamentalizmom.

Ker sta bila morilca v času, ko sta zagrešila zločin, mladoletna, zanju v svetu kazenske zakonodaje veljajo drugačna pravila. Ali bosta kaznovana in kakšna sankcija ju je doletela, smo se pozanimali na kranjskem in ljubljanskem okrožnem sodišču. Z obeh smo dobili enaka odgovora, da tega ne bodo razkrili, pri tem pa so se sklicevali na 460. člen zakona o kazenskem postopku.

Ta veleva, da brez dovoljenja sodišča ni dovoljeno objaviti podrobnosti o poteku kazenskega postopka proti mladoletniku in tudi ne odločbe, ki je bila v njem izdana. Objaviti se sme samo tisto o postopku oziroma samo tisti del odločbe, ki ga je sodišče dovolilo objaviti. V obeh primerih sta se torej sodnika, ki sta vodila postopka proti mladoletnima morilcema, očitno odločila, da podatka o sankciji (in ali je ta sploh že bila izrečena) ne bosta sporočila javnosti.

Neraziskan je ostal en umor

Lani je sicer v Sloveniji ostal neraziskan le en umor. Neusmiljena krvava vojna med črnogorskima mamilarskima klanoma, kavaškim in škaljarskim, je z vso močjo udarila tudi v Sloveniji. Kavčani – ti naj bi imeli močno mafijsko celico tudi v naši državi – naj bi poskrbeli za že kar nekaj mafijskih likvidacij Slovencev, ki naj bi jih vodstvo klana sumilo tatvine njihove droge.

V noči na 25. oktober 2019 je namreč iz skladišča na Gorenjskem izginilo za 1,5 milijona evrov kavaškega kokaina. Šefi klana so ponoreli in terjali glave tistih, ki so jih sumili za to krajo. Omenjali so Čoravega (vzdevek skoraj popolnoma slepega Žarka Tešanovića), Danijela Božića, malega Šolajo (Davida), Igorja Mančića in še eno osebo.

Tešanović ima srečo, da je še živ; novembra 2019 se je v Ankaranu po čudežu izognil ugrabitvi. Ni pa to uspelo Ljubljančanu Božiću. Umorjenega so 1. decembra odkrili pri Okroglem na Gorenjskem, bil je zakopan v gozdu. Šolajo so leta 2019 prerešetali v Španiji. Tudi Mančića so enkrat že poskušali ubiti. Leta 2020 je v ljubljanski Clevelandski ulici neznani storilec vanj izstrelil rafal iz brzostrelke. Lani pa je Kavčanom njegova likvidacija uspela: 34-letnik je na Oražnovo ulico v Ljubljani k nekdanji ženi pripeljal hčerko. Ko je še sedel za volanom Mercedesovega terenca, se je pred njim pojavil zamaskirani neznanec in ga večkrat ustrelil. Likvidator je izginil v neznano, mogoče v južnejše kraje.

Sojenje članom domnevne slovenske celice kavaškega klana z njihovim šefom Klemnom Kadivcem na čelu je bilo sicer lani eno od medijsko najbolj odmevnih. Proces pred ljubljanskim okrožnim kazenskim sodnikom Tomažem Bromšetom se med tem bliža ciljni ravnini.