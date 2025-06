V tovornjaku odkrili večje število tujcev, med njimi je bil mrtev moški

Policisti so sinoči v bližini Zgornjega Gruškovja obravnavali turškega voznika tovornjaka. Pri pregledu tovornega dela vozila so odkrili večje število tujcev, in sicer 14 državljanov Turčije, tri državljane Sirije, tri Irana in državljana Kitajske. Med njimi je bil mrtev moški, kot poročajo s policije, je bil državljan Turčije.

Voznika tovornega vozila so pridržali, postopki s tujci še potekajo. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo okoliščine smrti moškega oziroma znake storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.