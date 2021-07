V trčenju tovornjaka in avta umrla Romuna

V nadaljevanju preberite:

Več kot tri leta in pol je minilo od hude prometne nesreče na pomurski avtocesti, v kateri sta umrla romunska državljana, sopotnika v osebnem avtomobilu, a povzročitelja še vedno nista stopila pred sodišče. Najprej so naši pravosodni organi poskušali doseči, da bi danes 44-letni Madžar Krisztian Pesti in 47-letni Romun Rotislav Postolatii stopila pred sodnike v svoji domovini, a ker so tamkajšnji pravosodni organi po daljšem čakanju to možnost zavrnili, jima bodo sodili pri nas.