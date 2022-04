V zadevi Etra 33 zaslišali sodnega izvedenca

Pred Okrožnim sodiščem v Kopru se je včeraj nadaljevala glavna obravnava v zvezi s postopkom oškodovanja Kolektor Group in pridobitve premoženjske koristi Tomažu Kmeclu in Petru Novaku.

Včeraj je bil zaslišan sodni izvedenec za ekonomijo Tomo Soklič. Soklič je za sodišče že v preiskavi pripravil mnenje o poslih z lastniškim deležem Etre 33 energetski transformatorji, d. o. o., in povezanih poslov. Sodišče je zdaj zanimalo, ali bi glede na potek glavne obravnave in zaslišanja prič mnenje v bistvenih elementih dopolnil. Soklič je v približno enournem pričanju pojasnil, da zaključki mnenja še vedno držijo, saj so bili pripravljeni večinoma na podlagi listin in je že sam na podlagi listin predvidel možnost, ki so jo tudi obdolženci izpostavili v svojih zagovorih.

Kolektor ni bil oškodovan

Pri tem je sodni izvedenec glede na listine in zaslišane priče potrdil, da je Kolektor po izvedeni transakciji pridobil delež, za katerega se je potegoval in ga plačal, s preostalim deležem pa je prodajalec Sarini izpolnil svoje obveznosti do Tomaža Kmecla in Petra Novaka. Enako sta na prejšnjih obravnavah povedali tudi že priči Alan Perc in Boris Pipan, ki sta bila pogajalca na strani prodajalca in sta povedala, da je prodajalec Etre 33 zagotovil deleža Tomažu Kmeclu in Petru Novaku z nižanjem kupnine – vsakemu po 1,2 milijona evrov – in da Kolektor Group ali z njim povezane osebe niso bili oškodovani. Tako je ugotovitve izvedenca mogoče povzeti, da je bila izvedba transakcije sicer zapletena, vendar pa ni povzročila oškodovanja za Kolektor Group.

Sojenje v zadevi Etra 33 se bo maja nadaljevalo z zaslišanjem odvetnika Boruta Škerlja, potem pa bodo na predvidoma zadnjem naroku sledile zaključne besede.