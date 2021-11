V zadevi odrezana roka vsi obtoženi priznali krivdo

Na današnjem nadaljevanju ponovnega sojenja v zadevi odrezana roka so Julija Adlešič, njen partner Sebastien Abramov ter njegova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič priznali krivdo.

Sojenje v zadevi odrezana roka. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Tožilstvo je za Adlešičevo predlagalo izrek zaporne kazni v višini enega leta in sedmih mesecev, za Abramova pa dveh let in petih mesecev. Adlešičeva je kazen že odslužila s priporom.

Za Huskić Colaričevo je tožilstvo predlagalo izrek pogojne obsodbe z določeno kaznijo enega leta in šestih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let, za Colariča pa pogojno obsodbo enega leta zapora in prav tako preizkusno dobo treh let.

Tožilec je v zaključni besedi sodišču predlagal, naj pri izreku kazni pri vseh obtoženih kot olajševalne okoliščine upošteva priznanje krivde in nekaznovanost Huskić Colaričeve in Colariča. Kot oteževalne okoliščine je med drugim izpostavil zavrženost dejanj in višino premoženjske koristi, ki bi jo pridobili. Za Adlešičevo in Abramova pa je ob tem še izpostavil, da sta že bila pravnomočno obsojena za premoženjska kazniva dejanja.

Zagovorniki obtoženih so v zaključnih besedah poudarili, da se je sodni postopek s priznanjem krivde močno skrajšal. Zagovornik Adlešičeve Boris Grobelnik je sodišču še predlagal, da pri odločitvi glede višine kazni upošteva tudi »posledice njenega ravnanja, ki jo bodo zaznamovale za celo življenje«.

Potrebovali bi primerno truplo ...

Spomnimo, da je izvedenec sodne medicine Jože Balažic oktobra na sodišču ocenil, da je šlo v primeru Julije Adlešič za »giljotinsko amputacijo«, kar pomeni, da si je povzročila poškodbo, pri kateri ni bilo nobenih drugih poškodb, »prisoten je bil raven rez«. Poškodba roke kot nedvomno pomembnega dela človeškega telesa pomeni znatno okvaro zdravja, za delo ni bila sposobna daljše obdobje.

A višje sodišče ni naložilo rekonstrukcije dogodka, temveč preizkus z žago, ki naj bi ga opravili izvedenci medicinske, strojne in biomehanske stroke. Kot je tedaj poudaril Balažic, se pri zahtevi, da se to opravi na človeškem truplu, pojavlja nekaj težav. »En sam poskus ne bo uspel, torej potrebujemo najmanj dve trupli. Treba je namreč žagati prosto roko, drugi rez pa tako, kot da je roko držala obdolžena,« je pojasnil in dodal, da je največja ovira pravzaprav najti truplo, ki bi ustrezalo tudi konstituciji Adlešičeve ...

Za preizkus pa je treba dobiti tudi dovoljenje komisije za etiko pri ministrstvu za zdravje, s čimer se ni strinjal zagovornik Abramova. Tudi tožilec je menil, da ta preizkus ni potreben. »Izvedenec niti s tem preizkusom ne bo dobil stoodstotnega odgovora, saj bo truplo negibno, položaj rok bo umetno ustvarjen. Primerljivosti, kot jo zahteva višje sodišče, ne bo mogoče doseči,« je tedaj še dejal tožilec Sedin Kičin.

Septembra tako, danes drugače

Adlešičevo in Abramova je ljubljansko okrožno sodišče 11. septembra lani spoznalo za kriva. Po oceni sodišča sta namreč po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila stoodstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1.166.300 evrov odškodnine. Adlešičevi je sodišče prisodilo dve leti zapora, Abramovu pa tri. Za krivega je spoznalo tudi očeta Abramova Gorazda Colariča in ga pogojno obsodilo, mamo Tinko Huskić Colarič pa je sodni senat oprostil.

A višji sodniki so obsodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje na prvostopenjsko sodišče, ker so ocenili, da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke Adlešičeve ni dovolj razčiščeno.

Ponovno sojenje se je na okrožnem sodišču začelo v začetku oktobra. Obtoženi so tedaj vztrajali pri svojih zagovorih, ki so jih podali že v prejšnjem sojenju, in krivdo zavrnili. Na današnjem nadaljevanju sojenja pa so krivdo vsi štirje priznali.