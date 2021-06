V zvezi z blatom na območju Pivole pridržali šest oseb

FOTO: Občina Hoče - Slivnica

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v zvezi z nelegalnim odlaganjem blata na območju Pivole v občini Hoče - Slivnica od včeraj skupaj s kriminalisti PU Celje in PU Ljubljana izvajajo operativne aktivnosti na območju vseh treh policijskih uprav, je danes sporočil predstavnik mariborskih policistovPolicisti na podlagi odredb sodišča izvajajo 18 hišnih preiskav tako zasebnih kot poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil. Nekatere še potekajo, kriminalisti se osredotočajo na iskanje dokazov o storitvi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu kazenskega zakonika.Ob odkritju okoli 200 ton odpadnega blata na začetku meseca, ki je onesnažilo Pivolski potok, botanični vrt in zasebno vodno zajetje, je župan občine Hoče - Slivnicaobjavil, da je »v območje potoka Pivola, na treh različnih lokacijah, odloženo suho kontaminirano blato iz čistilne naprave, zaradi česar je nastala večja ekološka katastrofa, saj obstaja velika verjetnost, da bo onesnaženo ne samo okolje, temveč tudi naša vodna zajetja«.Kot v današnjem sporočilu za javnost dodaja Šadl, predkazenski postopek poteka zoper več osumljencev. Skupno je bilo pridržanih šest oseb, a so dvema pridržanje že odpravili. Predkazenski postopek sicer usmerja okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Po podatkih časnika Večer naj bi bili med pridržanimi štirje vozniki tovornjakov ter dva direktorja podjetij, ki naj bi bili odgovorni za odvoz blata. Kot so izvedeli neuradno, naj bi šlo za dobro organizirano dejavnost, ki je trajala dalj časa. S tovornjaki so odpadno blato odvažali na odročne kraje, tako za več ton tega blata ni zabeleženo, kje je končalooferji naj bi za prevoz dobili sto evrov, v svoj zagovor pa naj bi bili navajali, da so mislili, da vozijo slabo zemljo in ne odpadnega blata. Pred tovornjaki naj bi bil sicer pred vsako vožnjo moški z Dravskega polja, ki naj bi se prepričal, da jih pri kriminalnem početju nihče ne opazuje.Za odlaganje odpadkov brez ustreznih dovoljenj pravni osebi po zakonodaji grozi od 75.000 do 125.000 evrov denarne kazni, če gre za večjo okoljsko škodo ali celo naklepno dejanje iz koristoljubja, pa je zagrožena kazen od 225.000 do 375.000 evrov.