Več prometa, večja možnost nesreč

Promet na avtocestah in hitrih cestah se povečuje, s tem pa tudi možnost prometnih nesreč. V razmeroma kratkem času so bili na policijski upravi Novo mesto obveščeni o dveh podobnih nesrečah, obe sta se zgodili ob ustavljenem vozilu na odstavnem pasu.

Tako so bili včeraj popoldne obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Krški vasi iz smeri Obrežja proti Ljubljani. Kot so sporočili, je 36-letni voznik osebnega avtomobila iz Srbije vozilo ustavil na odstavnem pasu in prižgal varnostne utripalke. Ko je vstopal v vozilo, je v isti smeri po desnem voznem pasu pripeljal 64-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom slovenskih registrskih oznak.

Zaradi vožnje preblizu desnemu robu voznega pasu je trčil v 36-letnika, ki je stal ob odprtih vratih avtomobila. Hudo poškodovan je obležal pred vozilom. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od koder so nam sporočili, da je zaradi hudih poškodb njegovo življenje ogroženo. Proti 64-letnemu vozniku bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Podobna nesreča se je zgodila nekaj dni prej, ko je 64-letni voznik osebnega avtomobila avstrijskih registrskih oznak zaradi okvare avtomobil ustavil na pasu za počasna vozila. Na vozilu so bile prižgane varnostne utripalke, ovira je bila označena z varnostnim trikotnikom, voznik iz Bosne in Hercegovine pa je stal pred vozilom. V isti smeri je pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom bosanskih registrskih oznak. 38-letni voznik je po ugotovitvah policistov brez zaviranja trčil v zadnji del avtomobila in ga več metrov potiskal pred seboj ob varnostni ograji. Ob trku je 64-letnika odbilo čez ograjo, kjer je obležal hudo poškodovan.

Kraj nesreče zavarovati in označiti, a previdno

Policisti zato opozarjajo, da je v primeru prometne nesreče na avtocesti treba kraj nesreče označiti oziroma zavarovati, a izjemno previdno. Prižgati je treba varnostne utripalke in postaviti varnostni trikotnik. Voznik in potniki naj si nadenejo odsevne brezrokavnike, ves čas naj bodo pozorni na lastno varnost in se čim prej umaknejo za varnostno ograjo. O nesreči je treba takoj obvestiti policiste in počakati na prihod interventnih služb.

Ko se zgodi nesreča, je pravilno razvrščanje ključno. »Pri ustavljanju ali zastoju prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil vedno takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za vožnjo intervencijskih vozil,« sporočajo iz policije in dodajajo, da se morajo vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, hkrati razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.