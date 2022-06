Vodušek v ponovljenem sojenju oproščen obtožb o poskusu izsiljevanja

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v ponovljenem sojenju novinarju Vladimirju Vodušku danes izreklo oprostilno sodbo, saj ni ugotovilo, da bi mu bilo v postopku pred sodiščem dokazano, da je sredi leta 2012 izvedel kaznivo dejanje poskusa izsiljevanja takratnega direktorja Uniorja Gorazda Korošca. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo.

Obtožnica je Voduška bremenila, da je junija 2012 skupaj s Stanislavom Gabercem zato, da bi drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, prek direktorja Uniorjevega hčerinskega podjetja Rhydcon Vinka Stiplovška poskušal s pridobljenimi obremenilnimi dokumenti izsiljevati takratnega direktorja Uniorja Gorazda Korošca.

Slovenjgraško sodišče očitkom v ponovljenem sojenju ni pritrdilo

V zameno, da ne objavi obremenjujočih dokumentov – ti so sicer po julija 2012 podanih samoprijavah pozneje privedli do obsodb in pogojnih zapornih kazni za Korošca in Stiplovška – naj bi Vodušek po navedbah tožilstva zahteval protipravno premoženjsko korist, ki jo je želel pridobiti za Gaberca, Voduškovo podjetje Info TV in za vir, ki je priskrbel dokumente o spornem ravnanju vodstva Uniorja in Rhydcona.

Slovenjgraško sodišče tem očitkom v ponovljenem sojenju ni pritrdilo. Sodnica Marjeta Vezonik je v danes izrečeni oprostilni sodbi in obrazložitvi sodbe med drugim dejala, da tričlanski senat po izvedenem obsežnem dokaznem postopku in posvetu ni ugotovil obstoja kaznivega dejanja. Sodišče med drugim ugotavlja, da ni dokazov, da je s strani Voduška šlo za izrečene grožnje, prav tako ni dokazov, da bi domnevna grožnja povzročila pri oškodovancu Korošcu kakšne posledice.

Tožilstvo z oprostilno sodbo ne strinja in je že napovedalo pritožbo. »Gre za popolni preobrat v zadevi,« je po izreku sodbe za medije dejala okrožna državna tožilka Natalija Pogorevc Mlakar, ki je za Voduška zahtevala eno leto in štiri mesece zaporne kazni. Tožilka je ocenila, da je sodišče v obrazložitvi razlogov za oprostilno sodbo zelo sledilo zagovoru obdolženega Voduška.