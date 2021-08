Voznici z več kot dvema promiloma alkohola v krvi

S Policijske uprave (PU) Murska Sobota poročajo o vinjenih voznicah, ki so ju obravnavali včeraj policisti. Malo po 20. uri je na relaciji Srednja Bistrica - Črenšovci voznica osebnega avtomobila na ravnem delu ceste zapeljala na nasprotno smerno vozišče in čelno trčila v osebni avtomobil druge voznice. Obe sta bili lahko telesno poškodovani. Preizkus alkoholiziranosti je pri povzročiteljici prometne nesreče pokazal 1,15 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper njo bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu.



Ponoči pa so policisti med kontrolo prometa v Murski Soboti ustavili voznico osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pri voznici pokazal 1,17 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper omenjeno voznico je bilo odrejeno pridržanje in bo podan obdolžilni predlog.



Skorajda ni dneva, da na cestah PU Murska Sobota ne bi obravnavali voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, so dodali policisti. Tudi ugotovljene stopnje alkoholiziranosti so visoke. Najmanj, kar se lahko zgodi alkoholiziranemu udeležencu v cestnem prometu je, da ga ustavi in kontrolira policija, ga denarno kaznuje, izloči iz prometa, odvzame vozniško dovoljenje, ga pridrži do streznitve ali zaseže motorno vozilo.



Vse to je majhen in neprimerljiv delček v primerjavi s posledicami prometnih nesreč, ki jih povzročijo pijani vozniki. Zato znova opozarjajo vse udeležence cestnega prometa, da je prisotnost alkohola v prometu nedopustna in da naj nikar ne vozijo, če so uživali alkoholne pijače.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji