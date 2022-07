Vse poškodovane s Kredarice prepeljali v dolino

Danes zgodaj zjutraj se je nadaljevala reševalna akcija, ko je včeraj na Malem Triglavu udarila strela in poškodovala več planincev. Zaradi neurja so morali sinoči akcijo prekiniti.

So pa dva poškodovanca s sumom na težje poškodbe že sinoči s helikopterjem Slovenske policije in v spremstvu gorskih reševalcev prepeljali v UKC Ljubljana, preostalih 16, ki so ob zdravniškem nadzoru prenočili v domu na Kredarici, pa danes, je pojasnil Bojan Kos, predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj.

Reševanje je potekalo v izjemno zahtevnih vremenskih razmerah. FOTO: PU Kranj

Prva skupina poškodovancev je ob spremstvu gorskih reševalcev s Kredarice v zdravstveno ustanovo s policijskim helikopterjem danes poletela že okoli 5.40, kasneje pa še preostali. Transport vseh poškodovancev in tudi gorskih reševalcev, ki so bili vključeni v akcijo, je že zaključen. Vsi ponesrečenci so po prvih informacijah policije v redu, je dodal.

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 15. ure. Kot je včeraj pojasnil Kos, naj bi strela na območje, kjer so bili pohodniki, udarila večkrat. Kot je še navedel, je do udarov prišlo, ko se je skupina planincev vračala s Triglava proti Malemu Triglavu in Kredarici. Reševanje so izrazito otežile vremenske razmere.