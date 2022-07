Z golfom ga je zbil na pločniku

Triindvajsetletni Sergej Miljković iz Republike Srbske v Bosni in Hercegovini bo moral na kazenskem oddelku banjaluškega okrožnega sodišča odgovarjati za smrt vodje slovenskega konzulata v tem mestu, 62-letnega Marjana Ristića. Tega je 29. marca z avtom usodno zbil na pločniku.

Da so proti mladeniču, ki je v priporu, vložili obtožbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa oziroma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom, so sporočili z okrožnega javnega tožilstva Banjaluka. Grozi mu od enega do osem let zapora. Banjaluški organi pregona so sporočili še, da je bila obtožnica na tamkajšnjem okrožnem sodišču potrjena prejšnji teden, »obtoženemu pa je bil podaljšan ukrep pripora, ki sme trajati do izreka prvostopenjske sodbe oziroma največ dve leti po vložitvi obtožnice«.

Nesreča se je zgodila okrog 19. ure, ko se je slovenski konzul sprehajal po pločniku v banjaluškem naselju Borik. Kot so pozneje povedali očividci, je voznik vozil z veliko hitrostjo in izgubil nadzor nad vozilom, zato ga je na desni strani vozišča odneslo na pločnik, tam pa je silovito zadel Ristića v hrbet. Obdukcija je pokazala, da je 62-letnik takoj umrl zaradi hudih poškodb glave. Voznik v sebi ni imel alkohola.

Po kazenskem zakoniku Republike Srbske kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa stori tisti, ki zaradi neupoštevanja prometnih predpisov ogrozi javni promet in povzroči nevarnost za ljudi. Če stori to dejanje iz malomarnosti in če kdo po njegovi krivdi umre, zakonodaja predvideva kazen zapora od enega do osmih let plus obvezen odvzem vozniškega dovoljenja. Če bi imel Miljković v sebi več kot promil in pol alkohola, če bi bil pod vplivom drog ali če bi nesrečo povzročil pri hitrosti, ki bi bila 50 kilometrov na uro višja od dovoljene, bi ga lahko doletelo celo do 15 let zapora.