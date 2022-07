Z jadralnim zmajem strmoglavil z Zavrha, njegovo življenje je ogroženo

Včeraj so okoli 15.30 policiste obvestili o nesreči jadralca z zmajem v okolici Borovnice, ki se je ob vzletu huje poškodoval. Kot je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana, je njegovo življenje ogroženo.

Moški, star 47 let, se je poškodoval pri vzletu z jadralnim zmajem z Zavrha nad Borovnico. Skupaj s še enim jadralcem je vzletel iz Zavrha, takoj zatem pa strmoglavil na prepadno območje pod vzletiščem. Pri tem se je huje telesno poškodoval.

Na kraju so posredovali gorski reševalci, gasilci in helikopter, s katerim so poškodovanca odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.