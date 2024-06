Za moškega, ki je na Ptuju grozil s plinom, sodišče odredilo pripor

Preiskovalni sodnik ptujskega sodišča je proti 48-letnemu moškemu, ki je prejšnji teden v središču Ptuja grozil z uporabo plinske jeklenke, odredilo pripor, poročanje časnika Večer povzema STA. Zaradi povzročitve splošne nevarnosti mu grozi do osem let zapora.

Moški je 28. maja zvečer grozil z uporabo plinske jeklenke v večstanovanjski hiši v središču Ptuja. Po okoli treh urah ga je kriminalistoma uspelo pregovoriti, da je odprl vrata stanovanja. Zmogla sta ga obvladati in tako preprečila nadaljnje ogrožanje življenja ljudi in povzročitev morebitne škode.

Policisti so osumljenca takoj po prijetju predali v zdravstveno oskrbo službi nujne medicinske pomoči, dan kasneje pa so mu odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Preiskovalni sodnik je odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Gre namreč za bivšega kaznjenca, ki je bil pred leti v zaporu zaradi umora februarja 2004. V sostorilstvu z dvema moškima je bil vpleten v nasilno smrt 23-letnega Ptujčana, čigar truplo so našli v opuščenem lokalu.