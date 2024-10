Za rešetkami sta si vzela življenje

V nadaljevanju preberite:

Med trenutno priprtimi v ljubljanskem zaporu na Povšetovi je tudi Zdenko Strojan, član romske družine, ki se je pred leti pogosto pojavljala v medijih. Na nas se je obrnil, ker je prepričan, da mu tamkajšnje osebje ni hotelo pomagati ob bratovi smrti. Kot nam je napisal v pismu, se je hotel pogovoriti s psihiatrinjo, vendar mu do nje ni uspelo priti. Želel je dobiti tudi kakšno »tableto za pomiritev«, a so ga odslovili, češ da poskuša zlorabljati terapijo. Tudi nasploh, pravi, naj bi bil pripornikom omejen dostop do zavodske psihiatrinje, zaradi česar sta dva od njih, ki sta prosila za pomoč, naredila samomor.