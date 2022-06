Zabodenemu je življenje rešil sosed

Triintridesetletni Velenjčan Admir Hadžiabdić, ki je 28. januarja z nožem po vratu porezal 36-letnega Daliborja Kovačevića, pred leti obetavnega bodibilderja, leta 2007 tudi državnega juniorskega prvaka v klasični kategoriji, krivde za poskus umora na zahrbten način in iz nizkotnih nagibov, kot mu očita tožilstvo, na celjskem okrožnem sodišču ni priznal. Kot je pojasnil, ni nobenega dvoma, da ga je porezal, nikakor pa ga ni imel namena ubiti.

Kot nam je takrat pojasnila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin, so bili na interventno številko 113 tistega dne nekaj pred 20. uro obveščeni, da je v Velenju v stanovanjskem bloku moški z nožem zabodel stanovalca in ga hudo poškodoval.

»Z zbiranjem obvestil, ogledom kraja dejanja in drugimi preiskovalnimi dejanji smo ugotovili, da je 33-letni osumljenec prišel do vrat stanovanja 36-letnega moškega, tam pa sta se sprla. Prepir naj bi se začel zaradi dolžniško-upniških razmerij. Med prepirom je 33-letnik z nožem zabodel 36-letnika,« so po dogodku sporočili s policije.

Ranjenega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, tam pa so mu po naših informacijah komaj rešili življenje. Medtem so policisti osumljenca kmalu po dejanju pridržali, zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja so ga prepeljali pred preiskovalnega sodnika in ta je zanj odredil pripor.

A tožilstvo očitno ni ostalo pri poskusu uboja, temveč mu – glede na razpis sodne obravnave – očita poskus umora, pri čemer mu grozi najmanj 15 let zaporne kazni.

Dogajanje opazil sosed

Kot smo že poročali, je usodnega dne pri vratih Kovačevića (pravijo mu Pinky) v blokovskem naselju Šalek pozvonil osumljeni Hadžiabdić. Kot smo izvedeli iz obtožnice, ga je pred tem Kovačević poklical, da mu vrne dolg v višini 1500 evrov. Hadžiabdić mu je v stanovanju rekel, da mora še malo počakati, da mu denar nekdo prinese. Medtem je obdolženi iz žepa potegnil kuhinjski nož, ki ga je prinesel s seboj, in z njim hudo poškodoval Kovačevića.

Življenje mu je po vsej verjetnosti rešilo posredovanje soseda, ki je opazil dogajanje. Sosed je namreč poškodovanega zvlekel v svoje stanovanje. Kot smo izvedeli takoj po dogodku, naj bi osumljeni poskušal vstopiti v njegovo stanovanje, in ker mu to ni uspelo, naj bi z nožem poškodoval vhodna vrata.

Izvedeli smo tudi, da naj bi osumljeni po dejanju odšel k staršem, jim povedal, kaj je storil, nato pa tudi sam poklical policijo. Velenjčani so nad dogajanjem zgroženi, sploh ker naj bi bil Kovačević znan po tem, da se zadnjih osem let ukvarja s posojanjem denarja v zameno za visoke, če ne že oderuške obresti. Živel naj bi na veliki nogi, nosil oblačila dragih blagovnih znamk in vozil avtomobile, vredne tudi sto tisočakov, čeprav naj ne bi bil nikjer zaposlen.

Kot smo izvedeli v petek, mu je obdolženi dolgoval 1500 evrov. Prav tako se je oškodovanca bal, njegov zagovornik pa je sodišče pozval, naj preveri oškodovančevo kazensko kartoteko, ker naj bi bil že obsojen zaradi nasilnih dejanj, in sicer na okrajnem sodišču v Velenju in okrožnem v Celju.

Sojenje se bo nadaljevalo 10. avgusta.