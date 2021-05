Zapeljal s ceste in umrl

Včeraj ob 16.30 se je na lokalni cesti izven naselja Krajna Brda v občini Sevnica zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 52-letni voznik mopeda, so sporočili iz Generalne policijske uprave.



Nesreča se je zgodila, ko je 52-letni moški vozil moped po lokalni cesti Blanca-Kranja Brda-Čanje in izven naselja Krajna Brda zapeljal s ceste in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju prometne nesreče.



Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 114 prometnih nesreč, od tega dve prometni nesreči s smrtnim izidom, 15 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi.



Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru ter 59 kaznivih dejanj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji