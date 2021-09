V Kamniku evakuirana vrtec in šola, nevarnosti ni več

Danes dopoldne je v Kamniku policija s trakovi zaprla in zastražila Trg prijateljstva, otroci iz Osnovne šole 27. julij in enote Kamenček Vrtca Antona Medveda pa so bili evakuirani.



Policiji sta podporo pri evakuaciji in začasni namestitvi otrok nudila Občinski štab Civilne zaščite in Dom kulture Kamnik. Po neuradnih informacijah je bila policija menda obveščena o možnosti bombne nevarnosti, poroča portal Kamnik.info.



Otrokom je bil po evakuaciji zagotovljen topel obrok, način prevzema otrok pa bosta uskladila in obvestila starše vrtec in šola. Po podatkih Policije predividene nevarnosti ni več, otroci in zaposleni se lahko lahko varno vrnejo v vrtec in šolo, so zapisali na portalu občine Kamnik.



Policijska preiskava dogodka še poteka.

