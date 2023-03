Zaradi napisa Tito se je peterica skoraj pobila

V nadaljevanju preberite:

V srdit spor, ki bi se lahko končal tudi usodno in se je začel le zaradi napisa Tito na Golem hribu nad Dekani, so se vmešali še policija, tožilstvo in koprsko okrožno sodišče, kjer se je včeraj začelo sojenje Davidu Klemencu, Nysretu Hoxhayu in Benjaminu Isovskemu. Branijo se pred obtožbami, da so v sostorilstvu zagrešili nasilništvo, za kar jim grozi do treh let zapora, in hude telesne poškodbe, za kar jim grozi do pet let zapora. Trojica vse očitke zavrača.