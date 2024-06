Zaradi požara gospodarskega poslopja zdravniško pomoč iskalo sedem oseb

V soboto, okoli 6. ure so policiste obvestili o požaru na območju Litije, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. V PGD Litija so potrdili, da gre za gospodarski objekt v Ponovičah.

»Ugotovljeno je bilo, da je zagorelo na ostrešju gospodarskega poslopja. Lastniki so iz poslopja uspeli rešiti živali in večino delovnih strojev, gasilci pa so požar pogasili. Po požaru je zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima iskalo 7 oseb, ena izmed njih pa tudi zaradi lažjih opeklin,« je zapisala Aleksandra Golec s PU Ljubljana.

Kraj požara so zavarovali, danes pa bodo opravili ogled z namenom ugotavljanja vzroka požara. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.