Zbolel je že zato, ker se je objemal s starši

Zdaj že pokojni oče Primorca ni nikoli delal z azbestom, a je pred leti umrl ravno zaradi izpostavljenosti azbestu, ki so ga domov najverjetneje zanašali njegovi starši, med letoma 1957 in 1965 zaposleni v Salonitu Anhovo. Njegov sin pa je upravičen do odškodnine zaradi duševnih bolečin ob očetovi smrti, je v pravdnem postopku pravnomočno sklenilo sodišče. Po drugi strani pa je v upravnem postopku sklenilo, da svojci niso upravičeni do odškodnine za nepremoženjsko škodo za pokojnika.