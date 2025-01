Tretji dan iskanja triletne deklice v Savi, zaslišali so očeta

Iz sosednje Hrvaške prihajajo tragične novice. Več kot 50 reševalcev vseh interventnih služb je včeraj iskalo triletno deklico, s katero je njena mama v sredo popoldne vstopila v ledeno Savo v Zagrebu in to prijavila na 112, poroča spletni portal Dnevnik.hr.

34-letnica je zagrebški policiji v sredo sporočila, da je z otrokom v naročju vstopila v Savo pri Jankomirskem mostu.

FOTO: Zeljko Puhovski/Cropix

Iskanje se nadaljuje tudi danes. Vse službe so znova na terenu, napovedano pa je, da se bo iskanje razširilo na siško-moslavško županijo. Reševalne ekipe, vključno s policijo, gasilci in hrvaško gorsko reševalno službo (HGSS), preiskujejo rečno strugo s čolni, droni in podvodnimi skenerji.

FOTO: Tomislav Kristo/Cropix

Takšne akcije v zadnjih 15 letih še ni bilo

Antonio Stanić, vodja centra 112, je včeraj za RTL, ki ga povzema Index.hr, dejal, da so v četrtek zaradi vremenskih razmer iskanje ustavili predčasno, saj niso želeli ogroziti življenj iskalcev. »Iskanje je najbolj oteževal mraz. Potapljači včeraj zaradi nizkih temperatur in velike hitrosti reke niso vstopili v reko. Takšne akcije še nismo imeli, vsaj zadnjih 15 let ne. Reka je dokaj čista, možnosti preživetja ob padcu v reko pa so zaradi zelo nizkih temperatur minimalne.«

FOTO: Tomislav Kristo/Cropix

Psihiatrični pregled matere bo ključen

Otrokova mati je bila aretirana v četrtek in je osumljena, da je zagrešila umor bližnje osebe. V nadaljnji preiskavi bo ključen psihiatrični pregled matere, da ugotovijo stopnjo prištevnosti v času storitve kaznivega dejanja, navaja portal.

Iz hrvaškega zavoda za socialno delo so sporočili, da družina 34-letne ženske ni bila v obravnavi pristojnega območnega urada, niti niso bili sprejeti nobeni družinsko-pravni zaščitni ukrepi.

FOTO: Zeljko Puhovski/Cropix

Zaslišali so očeta deklice

Medtem ko reševalci neumorno iščejo pogrešano deklico, policija nadaljuje kriminalistično preiskavo tragičnega dogodka. V četrtek so zaslišali otrokovega očeta ter številne druge osebe, ki bi policiji lahko pomagale pri preiskavi, je izvedel Index.

Družina ima še enega petletnega otroka, s katerim je vse v redu, po informacijah, ki curljajo, pa je menda imela triletna deklica zdravstvene težave, ki jih je mati težko prenašala.