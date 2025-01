Materi, ki je z otrokom zakorakala v Savo, grozi do 40 let zapora

Policisti, gasilci in reševalci so na obrobju hrvaške prestolnice včeraj začeli iskalno akcijo otroka, domnevno triletne deklice, ki jo je mati popoldne na rokah odnesla v reko Savo, poročajo hrvaški mediji. Mater so iz reke kasneje uspešno rešili in ji nudili zdravniško pomoč, otroka pa za zdaj še niso našli.

Lokacijo ob železniškem mostu čez Savo v Zagrebu, poznanem tudi kot Hendrixov most, so od 16.30 preiskovale interventne službe. Na terenu so bili policija, gasilci, na pomoč so prihiteli gorska reševalna služba in pripadniki civilne zaščite.

Več ekip gasilcev in reševalcev so napotili na različna območja vzdolž reke, aktivirali so tudi potapljaške ekipe s čolni ter drone s termovizijskimi merilniki, za iskanje pa so zaradi zahtevnega terena uporabili tudi helikopter.

Okrog 21. ure zvečer so zaradi težkih vremenskih razmer in noči iskalno akcijo začasno prekinili.

Zagrebški odvetnik Milko Križanović je za 24sata potrdil, da ga je kontaktirala družina ženske, ki je v bolnišnici pod policijskim nadzorom. »Trenutno ne morem govoriti o konkretnem primeru, potrdim lahko le, da me je družina kontaktirala in prosila za pravno pomoč. Upam, da bodo službe na terenu preprečile katastrofo in ta neljubi dogodek pripeljale do srečnega konca,« komentira Križanović.

Dodaja, da je na Hrvaškem umor otroka, ki ga zagreši mati, po kazenskem zakoniku mogoče kvalificirati kot težak umor, zlasti kadar je otrok ranljiv zaradi svoje starosti in zdravstvenega stanja. Za takšno kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora najmanj deset let ali dolgotrajna zaporna kazen do štirideset let. Uvedba postopka za takšna kazniva dejanja je odvisna od okoliščin primera, vključno z načinom umora, motivi in ​​duševnim stanjem storilke.

Za kaj točno gre, koga iščejo in kakšna so poročila s terena, na zagrebški policiji niso hoteli komentirati, dokler ne ugotovijo točnih dejstev.