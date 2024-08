Železniški promet pri Postojni znova teče

Po petkovi nesreči na železniški postaji v Postojni, ko se je iztiril in prevrnil vagon z dizelskim gorivom, so danes uspeli posledice delno sanirati. Prečrpali so nafto iz prevrnjenega vagona ter ga umaknili in nekaj po 14. uri je železniški promet spet stekel. Za zdaj poteka po enem tiru, so sporočili iz Slovenskih železnic.

FOTO: Pgd Postojna

Do nesreče na železniški postaji Postojna je prišlo v petek ob 16. uri, ko se je pri uvozu tovornega vlaka iztiril predzadnji vagon, v katerem je bilo dizelsko gorivo. Železniško progo so na tistem odseku zaprli v obe smeri ter začeli s prečrpavanjem goriva. Za potnike na določenih vlakih so vzpostavili nadomestni avtobusni prevoz.

Danes zjutraj so nafto iz prevrnjenega vagona uspešno prečrpali, nato pa ga dvignili in umaknili. Ob 14.10 so ponovno vzpostavili promet po levem železniškem tiru na relaciji Rakek - Postojna - Prestranek.

Zaradi enotirnega prometa bo še vedno prihajalo do ovir v prometu, so zapisali na Slovenskih železnicah ter dodali, da bo odprtju levega tira sledila sanacija desnega tira.

V dogodku se ni nihče poškodoval, po trenutnih ocenah pa je nastalo za približno 600.000 evrov škode.

Kraj izrednega dogodka si je ogledal tudi direktor družbe SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc, ki je povedal, da vzrok nesreče še ni znan, preiskava poteka. V nesreči je bil udeležen vlak družbe SŽ-Tovorni promet, ki je vozil v notranjem prometu.