Znesel se je nad več parkiranimi avtomobili

V Mostu na Soči policisti iščejo neznanca ali neznance, ki grenijo življenje tamkajšnjim lastnikom avtomobilov. Tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je poročal, da se je nekdo znesel nad več jeklenimi konjički.

V ponedeljek popoldne so jih poklicali zaradi poškodovanja avta renault na parkirišču pri cerkvi. Neznanec naj bi že minuli petek z ostrim predmetom porezal zadnji levi bočni del vozila in poškodoval sprednje vetrobransko steklo. Škode je za 400 evrov. Na istem parkirišču je nekdo v ponedeljek v jutranjih urah z neznanim predmetom poškodoval sprednji desni blatnik avta ford in povzročil za okoli 200 evrov škode.

V ponedeljek sta sledila še dva klica lastnikov vozil. Konec tedna je nekdo z ostrim predmetom označil celotno stran škode in poškodoval sprednji desni blatnik in sprednja desna vrata avta ter povzročil za 500 evrov škode. Na toyoti je poškodoval zadnji levi del avta, pa tudi zadnji desni blatnik in leva prednja vrata.

Policisti vandala oziroma vandale še iščejo, za zdaj pa nočejo špekulirati, ali gre za istega storilca. Božnik je na naše vprašanje sicer odgovoril še, da Policijska postaja Tolmin v zadnjem času ni obravnavala podobnih primerov. Je pa poudaril, da zadevo aktivno preiskujejo, saj so »vse pojavne oblike vandalizma nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi, sicer lahko prerastejo v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti v posameznem okolju«. Zato pozivajo vse, ki bi policiji lahko posredovali dodatne koristne informacije, s katerimi bodo storilcem prišli na sled, naj pokličejo na PP Tolmin ali na 113.