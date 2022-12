Žrtev poiskal na spletu, zatem pa tudi spolno zlorabil

Ljubljanski policisti in kriminalisti so sporočili, da so uspešno preiskali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki jih je osumljenec začel izvrševati prek spletnega omrežja, zatem pa žrtev na srečanju tudi spolno zlorabil.

Na novinarski konferenci dosedanje ugotovitve predstavljata Primož Podbelšek, kriminalistični inšpektor specialist v skupini za mladoletniško kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in Robert Tekavec, ki je vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Policisti so preiskavo začeli konec novembra. Ugotovili so, da je osumljeni preko družebenag omrežja navezal stik z mladoletno deklico, jo z grožnjo prisilil v to, da mu je poslala svoje intimne slike, v nadaljevanju se je osumljeni z žrtvijo srečal na vnaprej dogovorjenem kraju, kjer jo je z uporabo sile »prisilil v spolna dejanja«.

Izjavo prenašamo v živo.