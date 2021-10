Žrtev roparjev sredi noči po pomoč stekla k sosedu

Alen Čibarić, domnevno eden od treh brutalnežev, ki so lani zagrešili rop na Frankolovem, je na včerajšnjem predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču očitke zanikal. Obtožnica mu očita, da je s še dvema, za zdaj neznanima storilcema maja lani sodeloval pri ropu in pri tem uporabil silo. Prav tako si je s pajdašema za pobeg prisvojil avtomobil oškodovanca, ki so ga po pobegu pustili v bližini Motnika, tam so ga pozneje našli policisti in ga vrnili lastniku.

Roparji vpili, da so policisti, zvezali so lastnika hiše in njegovo partnerico. Trojica odnesla večjo količino gotovine in zlata. Obdolženi vztraja, da ni kriv, dveh sostorilcev pa ni izdal.

Spomnimo, da so storilci v noči na 19. maj lani pri hiši, ki so si jo izbrali načrtno, najprej onesposobili zunanji videonadzorni sistem tako, da so na silo odstranili zunanjo kamero, zatem pa utrgali še električni vodnik na senzorju zunanje luči. Izklopili so tudi FID-stikalo v električni omarici in iztaknili kabel stacionarnega telefona. Za nekaj časa so se potuhnili, zatem pa se po lestvi povzpeli do okna in vstopili v hišo. Napotili so se v spalnico, kjer sta takrat spala lastnik M. P. in njegova partnerica A. G., in začeli vpiti: »Policija! Policija! Roke na hrbet.«

Zamaskirana storilca sta najprej zvila roke na hrbet moškemu in ga zelo močno zvezala s plastičnimi vezicami. Prav tako so z vezicami in pozneje še z lepilnim trakom zvezali oškodovanko. Nato so začeli prečesavati spalnico in druge prostore v hiši ter ukradli gotovino, zlatnino, fotoaparat in prenosni računalnik. Našli so tudi rezervne ključe le nekaj mesecev starega hyundaia, s katerim so se po ropu odpeljali s kraja vse do Motnika, kjer so vozilo pustili. So pa tudi v njem našli kuverto z več tisoč evri gotovine, last lastnikovega podjetja, in jo prav tako odnesli s seboj.

Zvezani ženski se je po dejanju uspelo prebiti do kuhinje, kjer se je z nožem osvobodila vezic in lepilnih trakov, nato pa stekla po pomoč do najbližjega soseda in ta je takoj poklical policijo. Kot je v preiskavi pripovedoval oškodovanec, je okoli polnoči, ko je šel na stranišče, sicer opazil, da na zaslonu, kjer ima posnetke kamere, ni slike, a temu ni namenil prevelike pozornosti, saj je menil, da se je na računalniku iztaknil kakšen kabel. Vrnil se je v posteljo, s partnerico pa tudi nista slišala nobenih nenavadnih šumov ali ropota. Po dobri uri ju je prebudilo kričanje, eden od storilcev pa je pri vezanju rok moškemu na hrbet uporabil tako silo, da se je zlomilo letveno dno postelje. Zvezali so ga tako močno, da je začel vpiti, naj ga raje ustrelijo, kot da ga tako mučijo. Ko je tudi partnerica začela rotiti enega od zamaskirancev, naj mu odveže roke, ker so mu te že začele močno otekati, je s škarjami res prerezal vezice, a mu roke zvezal z drugimi. Ob tem je obema zagrozil še, da jima bo zalepil usta, če ne bosta tiho.

Po sledeh DNK

Celjski kriminalisti so dolgo preiskovali primer in proučevali na kraju najdene sledi DNK, ki so jih naposled pripeljale do enega od osumljenih, o katerem se je izkazalo, da je stari znanec policije. To je 43-letni Koprčan Alen Čibarić z začasnim prebivališčem v Ljubljani, po poklicu kuhar brez zaposlitve, ki je bil v preteklosti že obsojen za različna kazniva dejanja. Odvzeli so mu prostost, preiskovalni sodnik pa je po zaslišanju zanj odredil pripor, v katerem je že vse od 6. maja letos. Če bo obsojen zaradi ropa, ki naj bi ga zagrešil v sostorilstvu, in velike tatvine, mu, tudi zaradi brutalnosti pri ropu, grozi več let zapora.

Čibarić, ta sicer vztraja, da ni kriv, za zdaj ni izdal dveh svojih pajdašev, ki se roki pravice še izmikata. So pa policisti po dogodku prejeli anonimni klic ženske, ki je za rop na Frankolovem izvedela iz medijev in jim povedala, da pozna dve osebi, ki naj bi ropali na enak način. To sta A. P. in H. Č. (omenila ju je seveda s celotnim imenom in priimkom, op. p.), oba naj bi bila brata medijsko razvpitega slovenskega državljana, ki je prav tako globoko zabredel v svet kaznivih dejanj. Policisti so ugotovili tudi, da Čibarić vsaj enega od omenjenih moških zelo dobro pozna, a še niso našli dovolj dokazov, da bi pridržali tudi njiju.