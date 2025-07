Sean »Diddy« Combs oproščen obtožb izsiljevanja in spolnega izkoriščanja

Žirija je nekdanjega glasbenega mogotca Seana »Diddyja« Combsa oprostila obtožb izsiljevanja in spolnega izkoriščanja nekdanje partnerice Casandre Venture ter druge ženske, znane kot »Jane Doe«, poroča BBC. Najresnejših točk obtožnice, med katerimi je bila tudi obtožba o kriminalnem združevanju, je bil oproščen.

Razsodbo sicer označujejo kot preplet točk, v katerih je bil spoznan za nedolžnega, in tistih, kjer se to ni zgodilo. Spoznali so ga namreč za krivega prevoza obeh žensk in drugih oseb v namen prostitucije.

Oproščen resnejših obtožb

Spoznan je bil torej za krivega kaznivih dejanj, povezanih s prostitucijo, a oproščen resnejših obtožb, kar predstavlja udarec za tožilstvo, ki je porotnike pozivalo, naj ga spoznajo za krivega zarote pri organiziranem kriminalu in trgovine z ljudmi. Razsodbo označujejo za delno zmago za nekdanjega milijarderja, znanega po tem, da je povzdignil hip-hop v ameriški kulturi.

Combsu grozi najvišja kazen 10 let zapora za vsako od dveh točk obtožnice, povezanih s prostitucijo. Zvezni sodnik Arun Subramanian bo Combsovo kazen določil pozneje, piše Reuters.

Grozil mu je dosmrtni zapor

Combs je bil sicer obtožen kriminalnega združevanja za izsiljevanje, dveh kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in dveh kaznivih dejanj prevoza z namenom ukvarjanja s prostitucijo, piše STA. Grozil mu je dosmrtni zapor.

Obtožnico proti 55-letnemu Combsu so vložili septembra lani, najprej s tremi točkami, ki jim je tožilstvo letos aprila dodalo še dve, je poročala ameriška televizija CBS.

Porota je v torek popoldne sodniku Arunu Subramanianu poslala sporočilo, da se niso mogli dogovoriti o prvi točki obtožnice, ki govori o kriminalnem združevanju. Sodnik je člane porote pozval, naj danes nadaljujejo z delom, ki so ga začeli v ponedeljek, potem ko sta obramba in tožilstvo imela sklepna nagovora v sodnem procesu, ki poteka na Manhattnu.

Tožilci so trdili, da je Combsov poslovni imperij ustvaril kriminalno podjetje, ki ga je dolga leta uporabljal za prikrivanje nasilja in zlorab ter siljenja žensk v prostitucijo. Tožilci so v sedmih tednih poklicali več kot 30 prič, obramba nobene.

Odmevno sojenje se je začelo maja, svojo zgodbo prisile v spolne odnose z drugimi moškimi in o zabavah z mamili je med drugim opisala nekdanja Combsova varovanka, glasbenica Cassie Ventura. Combsovi odvetniki so trdili, da je bilo vse sporazumno in ni bilo nobene zarote.