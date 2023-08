Do poznega popoldneva so gledali v nebo, nato pa upali

Še preden bi za silo sanirali struge, vzpostavili ceste ali zgolj malo v miru zadihali po katastrofalni poplavi pred dobrimi tremi tedni, so v Savinjski dolini zadnje dni hiteli, da bi ublažili vplive novega deževja. V Zgornji Savinjski dolini je začelo deževati okoli 18. ure, skrbi pa jih tudi, kaj bo sledilo. Niso preslišali zaskrbljenih opozoril hidrologa Janeza Polajnarja, da bo v razmočeni Savinjski in Mežiški dolini najhuje jutri.

Župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik je že v nedeljo povedal, da se mu je telefon skoraj vžgal od vseh sporočil, ko so ljudje izvedeli, kakšna je vremenska napoved. Danes je dejal, da je pri prebivalcih dodaten strah povzročila tudi novinarska konferenca Agencije RS za okolje (Arso): »Videl sem, kako so jo doživljali. Ljudi je res zelo strah. Logično. Izkušnja izpred treh tednov je bila tako huda, da tega strahu več let ne bomo pozabili.« Ko smo se pogovarjali z njim malo po 18. uri, je dejal le, da s strahom zrejo v nebo: »Ljudi smo že prej opozorili, naj spremljajo obvestila Arsa, vse smo pozvali, tudi osebno z gasilci, k zaščitnim ukrepom. Razdelili smo protipoplavne vreče, gasilci so na terenu.«

Naraločnik je prejšnji teden večkrat opozoril, da bi bilo treba struge hitreje čistiti in prazniti naneseni material. Danes je ekipe pohvalil: »Struge gotovo niso take, kot bi si želeli. A bagri so bili v njih do konca. Tudi več bagrov mednarodne pomoči, med njimi iz Srbije in Slovaške. Zdaj je pri nas naliv, po cestah že tečejo potoki, upam, da ne bo trajalo predolgo.«

Problematični hudourniki

»Poplave na začetku avgusta so spremenile rečne struge in njihova zaledja. Ne vemo natančno, kako bo voda odtekala na teh delih porečij, in to je tisto, kar nas najbolj skrbi,« pravi Janez Polajnar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Hidrolog Janez Polajnar je na novinarski konferenci dejal, da bodo večje reke verjetno ostale v strugah, najhuje pa bo v njihovih pritokih in ob hudourniških vodah. Dež bo danes padel na že razmočeno podlago, na ranljivih območjih, kot sta Mežiška in Savinjska dolina, tako Polajnar pričakuje, da bo najhuje jutri: »Poplave na začetku avgusta so spremenile rečne struge in njihova zaledja. Ne vemo natančno, kako bo voda odtekala na teh delih porečij, in to je tisto, kar nas najbolj skrbi.«

Velike težave s hudourniki imajo v Solčavi. Ob hudournik Klobaša, ki je odnesel cesto ter več hiš odrezal od sveta in kmetij, jim je konec prejšnjega tedna sicer uspelo spraviti bager, a materiala niti približno še niso odstranili, je dejala županja Katarina Prelesnik: »Tam smo zato ljudi že opozorili, naj bodo pripravljeni na morebitno evakuacijo. Imamo celonočno dežurstvo, razdelili smo protipoplavne vreče. Skrbi nas, da bomo vse, kar smo vendarle naredili, morali spet popravljati.«

Potok Klobaša, pritok Savinje, je v občini Solčava več hiš in kmetij odrezal od sveta, ko je odnesel velik del ceste. Gorivo in vse drugo so jim morali dostavljati peš ali s helikopterjem. Materiala od tam še vedno niso odstranili, zato so prebivalce obvestili, naj bodo pripravljeni na morebitno evakuacijo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Razjede

Okoli 1350 vreč so razdelili tudi v Lučah. Župan Klavdij Strmčnik je dejal, da so naredili vse, kar so lahko, zasipali so tudi razjedo v strugi Savinje malo nad Lučami, kjer je reka odnesla jez: »To smo naredili v zadnjem trenutku. Trikrat so namreč pripeljali bagre in vsi trije so se pokvarili. Danes smo poklicali vse, ki so bili v bližini, in premetali so material, da smo strugo spravili na levi breg.« V zaselku Struge so za silo nasuli cesto, a pod njo sta ostala dva potočka, ki ju poleti navadno sploh ni, prej pa sta bila speljana v kanalizacijo, ki jo je Savinja skupaj s cesto odnesla, ko je imela v zaselku dve strugi. To Strmčnika najbolj skrbi: »Odvisno, koliko bo vode. Če je bo veliko, lahko vse, kar je nasuto, zelo hitro odnese. Drugače je pri pravkar zgrajenem opornem zidu. Tam so zdaj trije, štirje metri skal in betona.«

V Braslovčah so pripravljeni na morebitno evakuacijo zlasti naselij Letuš in Male Braslovče. FOTO: Leon Vidic/Delo

Župana Braslovč Tomaža Žoharja pa najbolj skrbijo razjede v brežini, na nekaterih delih, predvsem v Letušu, je namreč že pred tremi tedni odneslo tudi po več deset metrov brega: »Krajane smo obvestili, pripravili protipoplavne vreče. Če bo treba, bomo izvedli evakuacijo, najbolj sta problematična Letuš in Male Braslovče. Odločili se bomo glede na razmere v Zgornji Savinjski dolini, z njimi smo ves čas v stiku.« Dodal je, da je prebivalce pričakovano strah: »Veliko je razjed, erozije brežin. Dejstvo je, da tudi največji strokovnjaki ne vedo, kaj bo velika voda naredila in koliko vode bo zdaj preveč.«