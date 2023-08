Obnavljamo Slovenijo skupaj z bralci

Medijska hiša Delo organizira družbeno odgovorni projekt vseslovenskega gibanja za pomoč prizadetim v poplavah – Obnavljamo Slovenijo.

V naših tiskanih in digitalnih medijih bomo še naprej poglobljeno spremljali obnovo domovine, poročali iz poplavljenih mest in vasi, pozivali pristojne k odgovornosti in preverjali njihove ukrepe, ozaveščali bralce, informirali in spodbujali razpravo o preprečevanju takih katastrof v prihodnosti. Skupaj z našimi partnerji v večmesečnem projektu bomo predstavljali usode posameznikov in pričevanja junakov. Vsebine boste lahko spremljali v tiskanih izdajah Dela in v posebni rubriki naše spletne strani Obnavljamo Slovenijo (delo.si/obnavljamoslovenijo).

Narava je povzročila nepredstavljivo razdejanje in ljudi spravila na rob obupa. Tako je bilo tudi v Puštalu, predmestju Škofje Loke. FOTO: Voranc Vogel

Na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini, Kamniku, Komendi, Mengšu, Medvodah, Škofji Loki, ljubljanskih Sneberjah in drugje so bili prebivalci, ki jih je ujma najbolj prizadela, že deležni izjemne pomoči gasilcev, vojakov, policistov, članov civilne zaščite in številnih prostovoljcev iz vse domovine, ki so pomagali pri sanaciji povzročene škode. Toda to je šele začetek, saj bo obnova domov in javne infrastrukture trajala še dolgo časa. Zato moramo skupaj nadaljevati solidarnost.

Posledice poplav v občini Luče. FOTO: Blaž Samec

Prek Krambergerjevega sklada zbiramo tudi humanitarno pomoč, s katero bomo vsaj malce poskušali blažiti posledice ujme. Vabimo vas k sodelovanju: prispevajte v dobrodelni Krambergerjev sklad in olajšajte življenje več sto družinam, ki so zaradi ujme ostale brez strehe nad glavo ali s poškodovanimi domovi.

Posledice poplav v Stahovici pri Kamniku. FOTO: Leon Vidic

V dobrih trideset letih delovanja smo prek sklada že zbrali sredstva za pomoč več kot 360 slovenskim družinam v stiski. Uničujoča ujma je zdaj postala skladov največji projekt.