Samo na občinski infrastrukturi za dobro milijardo evrov škode

Vlada se je na včerajšnji seji seznanila z informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi ujme 4. avgusta. Pripravljen je na predhodni oceni škode, ki po prijavi 123 občin znaša dobro milijardo evrov.

Na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta, ki se nanaša na zagotovitev sredstev predplačila lokalnim skupnostim do višine 40 odstotkov predhodne ocene škode, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim bo temeljil na predhodni oceni škode, ki se nanaša na objekte v lasti občin ali na objekte v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, ter sredstva, potrebna za izvedbo geotehničnih ukrepov, so pojasnili.

Do postavljenega roka je ministrstvu prijavo škode podalo 123 občin. Iz prejetih podatkov izhaja, da znaša predhodna ocena škode na objektih v lasti občin ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, oziroma ocenjena sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov skupaj 1.095.607.471 evrov.

Prijavljena predhodna ocena škode je še v postopku preveritve, so pojasnili v sporočilu.