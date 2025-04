Biblija za ljubitelje ptic odslej tudi v slovenščini

Ljubitelji ptic lahko odslej vse informacije o vrstah, ki gnezdijo ali pa občasno obiščejo Slovenijo, druge evropske države, Sredozemlje in Bližnji vzhod, prebirajo tudi v slovenščini. Pri Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (Dopps) je izšel slovenski prevod Collinsovega priročnika o pticah, ki velja za ornitološko biblijo.

Priročnik Ptice Slovenije, Evrope in Sredozemlja je bil med slovenskimi ljubitelji ptic doslej znan kot Collins, ker jim je bila na voljo le angleška različica. Prva slovenska izdaja vsebuje opise, statuse pojavljanja vrst in ilustracije 397 opazovanih vrst v Sloveniji, od tega je 230 gnezdilk, ter opise in ilustracije ostalih evropskih, severnoafriških in bližnjevzhodnih ptic.

FOTO: Urša Očko/Dopps

Skupno je opisanih 765 vrst, omenjenih pa je še več kot 200, ki na območja zaidejo kot ubežnice (iz ujetništva ali zaradi vnosa na območje) ali redke gostje. Priročnik dopolnjujejo besedila o videzu, velikosti, življenjskem prostoru, razširjenosti in oglašanju ptic ter vse informacije, potrebne za prepoznavanje vrst v različnih letnih časih. Obsega 448 strani, ptice pa so prikazane na več kot 4000 ilustracijah.

Priročnik je prvič izšel leta 1999 v švedščini. Leta 2010 je sledila druga pregledana in izboljšana izdaja, leta 2022 pa tretja, ki je bila v slovenščino prevedena iz angleščine. Skrivnost uspeha priročnika, ki je izšel v več kot 24 jezikih, ni le v dovršenih ilustracijah, pač pa tudi v idealnem razmerju med strokovnostjo in poljudnostjo.

Pred izidom so obstajali podobni priročniki, vendar niti približno tako kakovostni in celostni, je pojasnil urednik slovenske izdaje Tilen Basle z Dopps. Nekateri priročniki so imeli npr. dodelane ilustracije nekaterih skupin pevk, vendar zelo osnovne ilustracije npr. galebov ali pobrežnikov. Poleg tega je priročnik dosegel odličen kompromis z besedili in izrazoslovjem, saj je primeren tako za začetnike kot profesionalne ornitologe. »Po kakovostni izvedbi izstopa tudi v svetovnem merilu. Najbrž mu trenutno ni para.«

S prevodom se je spoprijelo 20 ornitologov

Slovenska izdaja je nastajala leto in pol. V začetnih mesecih je terminološka skupina določila manjkajoča imena ptic, statuse pojavljanja vseh vrst v Sloveniji in sestavila terminološki slovar z več kot 970 strokovnimi izrazi. Velik izziv je bil, da smo se včasih srečevali z uveljavljenimi izrazi, ki pa niso vedno pomensko povsem pravilni, je na predstavitvi priročnika na ljubljanski biotehniški fakulteti povedala Urša Fležar z Dopps. Eden takšnih je bil svatovanje in iz njega izhajajoča svatovski let in svatovsko perje. Odločili so se ga prevesti v dvorjenje. Za nekatera druga angleška poimenovanja so morali ustvariti nove slovenske izraze. Izraz upending, ki opisuje pojav pri racah, ko pod vodo iščejo hrano, in iz vode kažejo le zadnjico, so poimenovali zvračanje.

Obstoječih slovenskih imen za ptice, ki jih obravnava priročnik, niso spreminjali, so pa morali ustvariti slovenska imena za nove vrste in vrste, ki so redke gostje in se običajno pojavljajo zunaj obravnavanega območja. Primera sta ameriška mala čigra (angl. Least Tern, lat: Sterna antillarum) in ameriški tiranček (angl. Eastern Kingbird, lat: Tyrannus tyrannus).

Priročnik Ptice Slovenije, Evrope in Sredozemlja je bil med slovenskimi ljubitelji ptic doslej znan kot Collins, ker jim je bila na voljo le angleška različica. FOTO: Urša Očko/Dopps

S prevodi besedil se je spoprijela skupina 20 prostovoljcev, hkrati izvrstnih ornitologov Dopps. Z nasveti so jim pomagali kolegi iz Hrvaške, kjer je priročnik že izšel. Napotke pri poimenovanju različnih oglašanj ptic pa je prispeval Tomi Trilar s Prirodoslovnega muzeja Slovenije.

Predsednica Dopps Tanja Šumrada je povedala, da so v društvu leta 2022 pripravili novo strategijo, v kateri so kot enega od ključnih strateških ciljev navedli tudi prevod omenjenega priročnika. »Zakaj vlagati energijo v knjigo, ki jo ima pregovorno doma vsak ornitolog in ljubitelj ptic,« se je vprašala in podala odgovor: »Fascinacija nad svetom ptic je nekaj, kar je skupno mnogim ljudem, vendar je temelj našega dela (Dopps, op. p.) tudi znanje – določanja ptic, njihovih navad, razširjenosti in ogroženosti. Naša želja je, da je to znanje dostopno vsem in to v domačem jeziku.«

Predstavitve priročnika se je udeležil tudi soavtor ilustracij in opisov Killian Mullarney, ki velja za enega najpomembnejših ilustratorjev in poznavalcev ptic.