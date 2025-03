Ogroženi sovi na Krasu gre vedno bolje

Rezultati popisa velike uharice na krasu so prinesli rekorden rezultat, so sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Pred dnevi so organizirali že 27. sinhrono štetje naše največje in ogrožene sove. Po celotnem Krasu je sove popisovalo 84 ljudi, kar je, kot so poudarili v društvu, omogočilo zelo natančen popis vrste. Na popisu so zabeležili 15 zasedenih teritorijev velike uharice, kar je največ od leta 1999, odkar poteka popis.

Varstveni ornitolog Tomaž Mihelič, koordinator popisa, je povedal: »Lepo je videti, da si po tolikšnih letih varstvenih prizadevanj na področju vznemirjanja vrste in varnosti na električnih daljnovodih lahko priča rezultatom teh prizadevanj v praksi. Če se vrsti zagotovita mir na gnezdiščih in varnost na prehranjevališčih, si očitno lahko hitro opomore.«

Samec velike uharice. FOTO: Miran Krapež

Aktivna prizadevanja za varstvo velike uharice na Krasu potekajo že od leta 2000. Začeli so z zagotavljanjem miru v gnezdiščih – ta vrsta sove je namreč izredno občutljiva na motnje in prisotnost človeka v skalnih stenah, kjer gnezdi. S porastom prostočasnih aktivnosti je bilo treba vse več usklajevanja za zagotavljanje mirnih gnezdišč na Krasu.

Po letu 2010 pa so si prizadevali za odpravljanje posledic nevarnih in uničujočih srednje napetostnih daljnovodov, največ sanacij pa se je izvedlo v zadnjih petih letih. Prizadevanja za varstvo naše največje sove pa še zdaleč niso končana, opozarjajo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Popis velike uharice na Krasu. FOTO: Gregor Bernard

»Letos smo začeli s projektom Life for Lifeness, ki mu je EU namenila 60-odstotno sofinanciranje. Projekt bo potekal do leta 2029, poleg velike uharice pa bodo ukrepi namenjeni še nekaterim redkim in ogroženim vrstam, kot so beloglavi jastreb, orel kačar in planinski orel. Na DOPPS smo zaradi ogroženosti velike uharice že pred leti pričeli z akcijo Varuhi velike uharice, kjer z množico prostovoljcev bdimo nad stanjem populacije in grožnjami, ki jih ima vrsta v prostoru. Akcija omogoča, da se lahko ciljno usmerjamo na gnezdišča v težavah in rezultati se kažejo na celotni populaciji,« so sporočili iz društva.

Skupinski popis na Krasu je prerasel v letno srečanje varuhov, kjer se srečajo, izmenjajo izkušnje in naredijo plan za naslednje leto.