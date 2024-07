Iz gnezd letos poletelo rekordnih 673 mladičev bele štorklje

Letošnje leto je presenetilo z novimi rekordi – pri štorkljah. Belo štorkljo so že 26. leto zapored popisali v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in zabeležili največ gnezdečih parov in največ poletelih mladičev bele štorklje doslej.

Vseslovenski popis bele štorklje izvajajo od leta 1999, in sicer po mednarodno uveljavljeni metodi. Med popisom obiščejo vsa gnezda bele štorklje v Sloveniji ter preverijo gnezditveno uspešnost štorkelj. Izvajajo ga med koncem junija in začetkom julija, ko so mladiči že tako veliki, da jih zlahka preštejejo. Zelo pomemben del popisa je pogovor z domačini, ki jim, kot so zapisali pri DOPPS, vsako leto sporočajo dragocene podatke, ki jih na popisu ni možno pridobiti. Gre za podatke o poteku gnezdenja, bojih za gnezdo, prihodih štorkelj in drugih zanimivostih. Na popisu si vedno podrobno ogledajo tudi gnezdo in ocenijo, če je le to stabilno in varno.

Lani je v Sloveniji gnezdilo 300 parov, letos pa kar 311. Nazadnje so pri DOPPS največji gnezditveni uspeh zabeležili leta 2020, ko je poletelo 596 mladičev, letos pa še 77 več, torej kar 673.

Ena od zanimivosti, ki jih velja letos posebej izpostaviti, je, da so se številne štorklje vrnile iz prezimovališč prej, kot je običajno. Prva gnezda so bila zasedena že v prvi polovici februarja, običajno pa se štorklje vrnejo v marcu (večji del v drugi polovici). Številni pari so tako zelo hitro pričeli z gnezditvijo, njihovi mladiči pa so poleteli tudi dva do štiri tedne prej, kot običajno poletijo v Sloveniji.

Kljub temu, da je bila lanska zasedenost gnezd primerljiva z letošnjo, je poletelo bistveno manj mladičev (473). FOTO: Špela Ankele

Lani štorkljam zagodlo vreme

Direktor DOPPS in začetnik nacionalnega popisa Damijan Denac je povedal: »Bela štorklja je vrsta, ki profitira zaradi klimatskih sprememb. Ustreza ji vroče in suho podnebje in zaradi milih zim spreminja selitvene vzorce. Naseljuje nova območja in tudi virov hrane ima očitno dovolj. Zato je tako uspešna.«

Lani jo je štorkljam »zagodlo« neugodno vreme. Kljub temu, da je bila lanska zasedenost gnezd primerljiva z letošnjo, je poletelo bistveno manj mladičev (473). Eden glavnih razlogov je bilo hladno in deževno vreme v maju. V tem obdobju mladiči namreč še nimajo razvite lastne termoregulacije, zato jih v letih, ko je v maju hladno in deževno vreme, veliko pogine.

V takem vremenu imajo bele štorklje tudi nekaj težav pri zagotavljanju zadostne količine hrane za mladiče, zato lahko kakšnega izvržejo iz gnezda, da povečajo verjetnost preživetja preostalih mladičev v gnezdu. Ko so mladiči že večji, ima na njihovo preživetje vreme manjši vpliv.

Tudi letos je imelo deževno vreme v tem mesecu lokalno nekaj vpliva in se bile štorklje iz gnezda primorane vreči kakšnega mladiča, vendar je bila pojavnost tega dogodka bistveno manjša kot lansko leto.