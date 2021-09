Blata še vedno niso odstranili

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je z izvajalcem Dolinšek transport podpisal pogodbo za pripravo zemljišča za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov na območju zbirnega centra ML Surovine, Ljubljana Zalog, zaradi katerih obstaja nevarnost za nastanek okoljske škode. V Moravčah je župan Milan Balažic takoj opozoril, da naj nihče ne računa na to, da bi blato lahko odložili na deponije Termita.



Podjetje Dolinšek transport bo do kupa blata v Zalogu uredil dovozno pot, utrdil teren in postavil betonsko ogrado, da bo dostop do 4000 ton blata sploh mogoč. Predvidoma danes pa bo ministrstvo za okolje in prostor objavilo razpis za odvoz blata v razmeroma kratkem roku. Neuradno smo izvedeli, da se bosta na razpis prijavila Kostak, ki bi odstranil večino nezakonito odloženega blata, in Vo-Ka Snaga, ki bi del večkrat namočene brozge posušila v gorivo.