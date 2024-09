Bolj celosten pristop k razvoju trga za ekološko hrano

V nadaljevanju preberite:

»Najpomembnejša naloga, če hočemo končno povečati obseg ekološke hrane v javnih zavodih, je podpreti razvoj trga za ekološka živila v Sloveniji,« je ob današnjem ekološkem dnevu EU, v okviru katerega so na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekali predstavitve ekoloških kmetij, strokovna predavanja in kulinarične degustacije, povedala Ana Frelih Larsen, nova strokovna sodelavka za ekološko kmetovanje in strateško načrtovanje v kabinetu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ekološko kmetijstvo, ki je naravi, zdravju in dobrobiti živali prijaznejši način pridelave hrane, v Sloveniji nikakor ne dobi zaleta, a kaže, da je vlada to težavo začela reševati bolj sistematično. V ospredje je postavila povečanje obsega lokalnih ekoloških živil na jedilnikih javnih zavodov.

