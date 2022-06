Brez odprave neenakosti zrak ne bo boljši

V nadaljevanju preebrite:

Ekipa slovenskega pilota Matevža Lenarčiča in znanstvenika Griše Močnika je izmerila kakovost zraka nad zahodnim Balkanom, ki velja za eno najbolj onesnaženih območij v Evropi. Težava Bosne in Hercegovine in tudi Srbije je, da nimajo denarja za zamenjavo termoelektrarn na premog, gospodinjstva pa ne za prenovo stavb in za čistejše ogrevanje. Kurjenje lesa v starih pečeh je v mestih znak energetske revščine, tudi pri nas.

Lenarčič in Močnik imata desetletno zgodovino letenja z meritvami črnega ogljika oziroma saj v zraku ali pa prenosa puščavskega peska v Evropo in tudi drugam. Lenarčič je že obletel svet, manjka le še Antarktika, a za to mora Slovenija podpisati ustrezno pogodbo in ustanoviti agencijo za raziskave Arktike in Antarktike. Na Sazuju so že ustanovili tak svet.