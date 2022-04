Cene energentov ne bodo padle, ni razloga za to

V nadaljevanju preberite:

Kuponi za emisije toplogrednih plinov so se podražili s 15 na 80 evrov, premog se je v pol leta podražil za 150 do 160 odstotkov, cene elektrike so v tem času poskočile za 100 do 180 odstotkov, cene plina pa so zrasle kar za 493,5 odstotka, je naštela Andreja Zupan, direktorica trgovanja v Gen-I. Za padec cen pod današnje ravni pa ni razloga, je še ocenila in opozorila, da se poraba zmanjša šele takrat, ko ljudi nekaj res udari po žepu.

Vlaganje v zeleno in v razogljičenje je v zdravstveni, energetski in tudi geopolitični krizi zastalo, v zdravstveni krizi pa je bila poraba energije manjša le dva tedna. Ko se prišteje še podpovprečno vetrovno vreme v Nemčiji, cene energije postanejo zelo volatilne, tveganja in nezaupanje pa se povečajo.