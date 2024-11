Christophe Hansen požel aplavze najbolj desnega odbora doslej

V nadaljevanju preberite:

Komisarski kandidat za resor kmetijstva in hrane Christophe Hansen je med potrditveno predstavitvijo pred člani parlamentarnega odbora za kmetijstvo, ki je najbolj desno usmerjen doslej, večkrat požel aplavz ter s spretno odmerjenimi odgovori, v katerih je izpostavil, da je treba okrepiti pogajalski položaj kmetov, hkrati pa nadaljevati z izpolnjevanjem ciljev evropskega zelenega dogovora, zadovoljil vse strani. V primeru (skoraj zagotove) potrditve bo moral obljube preliti v kruto realnost in v stotih dneh predstaviti vizijo za prihodnost evropskega kmetijstva, ki jo je obljubila njegova šefica Ursula von der Leyen.

42-letni Luksemburžan iz politične skupine Evropske ljudske stranke je otvoritveni nagovor začel s pripovedjo o kmečkem družinskem ozadju in izrazil naklonjenost družinskim kmetijam. V nadaljevanju je izpostavil vse ključne pereče teme, ki so privrele na plan ob protestih evropskih kmetov v prvi polovici leta, od potrebe po pravičnem plačilu do problematike nepoštenih praks in strožjih zahtev za evropske kmete v primerjavi s pridelovalci iz tretjih držav, ki izvažajo v EU.

Poudaril je, da gresta kmetijstvo in ohranjanje narave lahko z roko v roki, vendar univerzalen pristop ni prava rešitev. Napovedal je poenostavitev evropskih pravil in zmanjšanje administrativnega bremena za kmete, vendar je pozneje na zaslišanju dejal, da milijonov evrov ni mogoče razdeliti brez načrta in nadzora.

Ob koncu uvodne predstavitve je požel dolg, močan aplavz odbora za kmetijstvo, v katerem je 25 od 48 predstavnikov iz desnosredinske Evropske ljudske stranke, politične skupine konservativcev ter skrajno desnih patriotov (Domoljubi za Evropo) in suverenistov.