Čistiš, vendar nikoli ni konca

Povabilo na akcijo čiščenja težje dostopnih plaž na koncu Cresa je prišlo nepričakovano, a takim vabilom ne gre reči ne, saj so zagnani ljubitelji narave in morja najboljša družba. Pogovori se ne vrtijo okoli krem za sončenje in krojev kopalk (te včasih niti niso potrebne), ampak o tem, kje bi bilo po posvetu z domačini dobro začeti akcijo, in o izvidnici za prihodnje dni. Težje dostopnih plaž namreč nihče ne čisti, na njih lahko plastika, ki jo prinese morje ali veter, razpada v drobne koščke tudi več let. Te drobne koščke pa pojedo živali, tudi tiste, ki jih jemo mi.