Civilni iniciativi opozarjata o namerah Salonita Anhovo za podvojitev sosežiga

Civilna iniciativa Danes! ter društvo Eko Anhovo in Dolina Soče sta danes opozorila, da naj bi družba Salonit Anhovo nameravala podvojiti letno količino sosežiga odpadkov s sedanjih 109.000 na 220.000 ton. Temu nasprotujejo, od političnih strank, županje in občinskih svetniških skupin pa zahtevajo, da se do tega vprašanja jasno opredelijo, poroča STA.

Kot so poudarili v današnji izjavi za javnost civilnih iniciativ, je načrtovano povečanje trikrat večje kot takrat, ko je 600 zdravnikov opozorilo na škodljive posledice sosežiga in dvojne normative ter hkrati pozvalo odločevalce k izenačitvi mejnih vrednosti in upoštevanju zdravstvenega stanja prebivalcev.

»Povečanje je tako nepojmljivo veliko, da presega domišljijo razumnih ljudi. Vsak dan bodo namreč skurili več kot 600 ton odpadkov, v Anhovem bo obdelanih več smeti kot v sedmih celjskih sežigalnicah, kjer to počnejo pod bistveno strožjimi kriteriji,« opozarjajo v civilni iniciativi.

Zmanjšanje emisij, a le ob podvojitvi sosežiga

Po njihovem mnenju so v Salonitu zavajali, ko so do pred kratkim trdili, da mejnih vrednosti za sosežig v cementarni tehnično ni mogoče izenačiti s tistimi za specializirane sežigalnice in da bi to pomenilo zaprtje cementarne. Zaradi lobiranja in stališča Salonita naj bi večina poslancev nedavno glasovala proti izenačitvi mejnih vrednosti pri sprejemanju novele zakona o varstvu okolja, so dodali.

Po povedanem na Salonitovih predstavitvah načrtov, ki te dni potekajo v občini Kanal ob Soči, naj bi zmanjšali skupne emisije in dosegali mejne vrednosti, enake mejnim vrednostim za sežigalnice ali celo pod njimi, a naj bi vse to pogojevali s povečanjem proizvodnje. Čistilne naprave in filtre naj bi zgradili v dveh do treh letih.

V civilnih iniciativah tem obljubam ne verjamejo. Ko so podjetju predlagali, da bi pred povečanjem sosežiga najprej pridobili okoljevarstveno dovoljenje samo za zgraditev čistilnih naprav in filtrov, s čimer bi dokazali učinkovitost in dejansko delovanje naprav, je menda vodstvo družbe predlog zavrnilo. To po mnenju civilne iniciative dokazuje, da v Salonitu ne verjamejo v svoje načrte in je njihov edini cilj povečanje sosežiga odpadkov in proizvodnje.

Eko krog: povečanje količin sosežiga odpadkov norost

V društvu Eko krog menijo, da je tolikšno povečanje količin sosežganih odpadkov norost. »Prvič zato, ker se to dogaja v okolju, kjer zaradi tragične dediščine azbesta tega ne bi smeli početi. Drugič zato, ker sta politika in posel očitno nema za opozorila zdravstvene stroke. In tretjič zato, ker Slovenija že zdaj zaostaja za povprečjem EU pri prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kamor sežig ali sosežig odpadkov nikakor ne sodi,« so zapisali.

Odziv Vesne in Levice

Na poziv iniciativ politikom, naj se do problematike opredelijo, sta se doslej odzvali stranki Vesna in Levica. V Vesni so predlagano povečanje sosežiga označili kot nehumano, brezčutno in smrtno obsodbo za dolino Soče. Pridružujejo se zahtevi, da Salonit najprej zgradi obljubljene čistilne naprave in filtre, podpirajo tudi izenačitev mejnih emisijskih vrednosti in se zavzemajo za nadaljnje zaostrovanje. Poudarjajo še pomen monitoringa.

V Levici menijo, da želi Salonit z načrti za povečanje dobičkov še poslabšati okoljsko in zdravstveno sliko v lokalnem okolju. Temu nasprotujejo in zahtevajo zmanjšanje količine sežiga odpadkov, izenačenje mejnih vrednosti emisij v sežigalnicah in sosežigalnicah odpadkov ter povečan nadzor nad merjenjem emisij. »To bomo v skladu s programom tudi dosegli v naslednjem mandatu državnega zbora,« so dodali v sporočilu za javnost.

Posodobitve bodo znižale vplive na okolje

V Salonitu Anhovo so v izjavi za javnost zapisali, da v bližnji prihodnosti načrtujejo oddajo vloge za pridobitev dovoljenj, ki bodo omogočili izvedbo načrtovanih investicij za prvo fazo zelenega prehoda cementarne.

Strategija razvoja cementarne na poti do ogljične nevtralnosti vsebuje tudi spremembo strukture goriv. To pomeni opuščanje fosilnih goriv in zamenjavo teh z alternativnimi (predpripravljenimi odpadki) ter uporabo alternativnih surovin namesto naravnih.

Trenutno iz alternativnih goriv pridobijo dobrih 60 odstotkov toplotne energije, v okviru tehnologije za dodatno čiščenje dimnih plinov in znižanja emisij pa načrtujejo tudi povečanje deleža alternativnih goriv. Načrtovane posodobitve bodo vključevale zgolj goriva, sestavljena iz trdnih predpripravljenih nenevarnih odpadkov, so pojasnili.

V podjetju pripravljajo poročilo o vplivih na okolje, ki bo temelj za presojo delovanja cementarne s posodobljenimi napravami. Vse posodobitve, ki jih načrtujejo, bodo bistveno znižale vplive delovanja cementarne na okolje kljub povečani proizvodnji kapaciteti, ker bodo uporabili najsodobnejše inovativne tehnologije, ki so v tem trenutku uporabljene v manj kot desetih odstotkih od preko 200 cementarn v Evropi, trdijo v podjetju.