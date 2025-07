Kmetijstvo je največji poraženec prihodnjega evropskega proračuna

V nadaljevanju preberite:

Kmetijstvo je največji poraženec predloga prihodnjega evropskega proračuna, ki ga je v sredo predstavila evropska komisija. V obdobju 2028–2034 je zanj predvidenih 293 milijard evrov, kar je 127 milijard oziroma 30 odstotkov manj kot v sedanjem evropskem proračunu. Drugi veliki poraženec je narava.

Ne le da bo za skupno kmetijsko politiko, ki ji je tradicionalno pripadala približno tretjina večletnega evropskega proračuna – v tekočem programskem obdobju 387 milijard evrov –, namenjenega manj denarja, temveč ta po predlogu komisije ne bo več samostojen proračunski steber. Vključena bo v večji steber (imenovan nacionalni in regionalni partnerski načrti), vreden 865 milijard evrov, iz katerega se bodo financirali še ribištvo, podeželska območja, manj razvite regije in migracijska politika. Države članice bodo sredstva iz tega stebra črpale prek nacionalno-regionalnih načrtov, sklenjenih z Brusljem, v katerih bodo določile naložbe in reforme.