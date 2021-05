Danes se izteka rok za odstranitev odpadkov

Kupi nevarnih odpadkov ob železniški poti v Čretu v Celju po štirih letih od izkopa še vedno čakajo na predelavo oziroma odstranitev. To je že decembra 2019 z odločbo direkciji za infrastrukturo (DRSI) zahtevala okoljska inšpekcija, pozneje je izdala še sklep o dovolitvi izvršbe in določila nov rok, ki se bo iztekel danes. Kupi so še vedno tam, družba Stonex pa ima po navedbah DRSI do maja leta 2022 čas, da zemljino predela.Okoljsko inšpekcijo so na izkope prvi opozorili občani, saj je ob modernizaciji železniške proge obupno zaudarjalo. Pozneje se je izkazalo, da je šlo za nevarne, delno nenevarne odpadke. DRSI je junija 2018 z družbo Stonex, ki je že sanirala del območja Stare cinkarne v neposredni bližini, za 2,9 milijona evrov sklenil pogodbo za predelavo 27.117 kubičnih metrov odpadkov, po zadnjih podatkih Arsa naj bi šlo za 40.680 ton nevarnih odpadkov. Stonex naj bi jih v dveh letih predelal v gradbeni proizvod, a se je zapletlo zaradi sprememb zakonodaje.Inšpekcija je v odločbi decembra leta 2019 zahtevala, da je treba kupe odstraniti do septembra leta 2020. A Stonex integralnega gradbenega dovoljenja do takrat sploh ni dobil. Največ težav povzroča vprašanje, kam bodo predelano zemljino vgradili. Govorilo se je tudi o pregradi med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom. Ker kupov do postavljenega roka niso odstranili, je okoljska inšpekcija izdala sklep o dovolitvi izvršbe. Z inšpektorata za okolje in prostor so sporočili, da je bil kot način izvršbe določena denarna prisilitev, novi rok pa je bil postavljen na 4. maj 2021. Na ministrstvu za okolje pa pravijo, da bo, če kupi do takrat ne bodo odstranjeni, proti DRSI uveden »ukrep denarne kazni v višini 10.000 evrov«.Kupi so danes, ko se izteka rok za odstranitev, še vedno tam. Stonex je medtem pridobil integralno gradbeno dovoljenje, ki še ni pravnomočno, čaka pa še na okoljevarstveno dovoljenje. Na DRSI pravijo, da je rok za končanje del 25. maj 2022. Ne glede na te postopke se izvršilni inšpekcijski postopek nadaljuje. »Vpliv izdaje integralnega gradbenega dovoljenja na inšpekcijski postopek bo presojal pristojni inšpektor skladno z zakonodajo. Dejanj ni mogoče vnaprej napovedovati,« razlagajo na inšpekciji. Na DRSI pa so bolj optimistični. Načrtujejo, da bo Stonex takoj po pridobitvi dovoljenj – pričakujejo, da se bo to zgodilo v dveh do treh mesecih – začel predelovati zemljino. To bi lahko vgradili tudi med železniške tire, parcelo namerava občina prav za to zamenjati z državo.